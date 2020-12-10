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Общество

Обращение о выделении финансирования на квартиры псковским сиротам направят в правительство

10.12.2020 14:29|ПсковКомментариев: 0

Согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предложила направить в правительство России обращение о выделении дополнительного финансирования на приобретение квартир сиротам. Об этом с третьего заседания комиссии 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала, что в очереди на получение квартир находятся 1712 человек. На следующий год из средств областного бюджета выделяется 97 млн 700 тысяч рублей, отметила она. Планируется также выделение дополнительных средств из федерального центра. 

Ольга Евстигнеева напомнила, что в этом году Псковской области выделили 206 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот, на эту сумму приобрели более 200 квартир.

«Надеемся, что и в следующем году очередь будет продвигаться быстрее, чем продвигалась годами ранее», - сказала она.

«Этих средств нужно как минимум в 5-6 раз больше», - указал заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов.

По итогам обсуждения согласительная комиссия рекомендовала администрации региона и Псковскому областному Собранию подготовить обращение в правительство о выделении дополнительных средств в срок до января-февраля c целью устранения указанной очереди.

Теги: #жилье #псковское областное собрание #сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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