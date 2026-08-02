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Стальные магистрали единства: Александр Котов поздравил работников железной дороги

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника. Официальное поздравление опубликовано в пресс-службе Заксобрания.

Фото: пресс-служба Заксобрания Псковской области

«Для нашей необъятной страны железная дорога является чем-то большим, чем просто видом транспорта – стальные магистрали обеспечивают бесперебойную связь между регионами, городами и людьми, делая огромное пространство России по-настоящему единым и доступным всем ее гражданам», – отметил парламентарий.

Помимо регулярных пассажирских перевозок, железная дорога имеет огромное значение для экономики и безопасности страны: по рельсам идут грузы для промышленных предприятий и армейских подразделений, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция.

«Мы видим, как стремительно меняется облик российских железных дорог: комфорт поездок и спектр услуг шагнули далеко вперед. Но современные корпоративные стандарты качества неразрывно связаны с историей трудовой доблести железнодорожников. Именно ветераны отрасли заложили тот прочный фундамент профессионализма, на котором сегодня строится функционирование РЖД. От всей души желаю всем поколениям железнодорожников здоровья, благополучия и успехов!» – резюмировал Александр Котов.
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