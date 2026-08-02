Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за платное образование

Потребитель вправе потребовать возврат денежных средств за платное образование и расторгнуть договор, для этого необходимо подготовить письменное заявление, сообщили пресс-службе Роспотребнадзора.

«Для расторжения договора о платных образовательных услугах необходимо подготовить письменное заявление. Составьте документ в свободной форме на имя руководителя образовательной организации», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обязательно стоит указать свои личные данные; реквизиты договора; четко сформулированное требование о расторжении договора со ссылкой на статью 32 Закона «О защите прав потребителей»; способ возврата денежных средств.

Следующим шагом необходимо зафиксировать подачу заявления, пишет РИА Новости. Его нужно распечатать в двух экземплярах: один передается представителю организации, а на втором документе ставится отметка о принятии. Если образовательная организация отказывается принимать претензию лично, ее можно направить по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

«Требование потребителя о возврате уплаченной суммы подлежит удовлетворению в 10-дневный срок со дня его предъявления. Если обучение еще не началось, вам обязаны вернуть полную сумму, так как исполнитель не понес никаких расходов. Если часть курса пройдена, из общей стоимости договора вычитается стоимость уже предоставленных услуг», - указали в Роспотребнадзоре.