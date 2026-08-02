 
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за платное образование

0

Потребитель вправе потребовать возврат денежных средств за платное образование и расторгнуть договор, для этого необходимо подготовить письменное заявление, сообщили пресс-службе Роспотребнадзора.

«Для расторжения договора о платных образовательных услугах необходимо подготовить письменное заявление. Составьте документ в свободной форме на имя руководителя образовательной организации», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обязательно стоит указать свои личные данные; реквизиты договора; четко сформулированное требование о расторжении договора со ссылкой на статью 32 Закона «О защите прав потребителей»; способ возврата денежных средств.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026