Бесстрашных и отважных воинов, чей девиз «Никто, кроме нас», поздравил с Днем ВДВ Александ Котов

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил воинов-десантников, ветеранов воздушно-десантных войск с Днем Воздушно-десантных войск России. Официальное поздравление опубликовано в пресс-службе Заксобрания.
Фото: пресс-служба Заксобрания Псковской области
По его словам, здесь рождались те самые традиции боевого братства, которые сегодня знает весь мир. Здесь же базируется прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия.
Александ Котов подчеркнул, что воздушно-десантные войска всегда отличали особый дух, сочетающий железную физическую выносливость и невероятную силу воли. В ВДВ приходят служить самые мужественные, отважные и преданные своей Родине люди. Вся история «крылатой пехоты» убедительно доказывает: если страна и народ нуждаются в защите, десантники не подведут.