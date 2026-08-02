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Бесстрашных и отважных воинов, чей девиз «Никто, кроме нас», поздравил с Днем ВДВ Александ Котов

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил воинов-десантников, ветеранов воздушно-десантных войск с Днем Воздушно-десантных войск России. Официальное поздравление опубликовано в пресс-службе Заксобрания.

Фото: пресс-служба Заксобрания Псковской области

«Сегодня в России чествуют бесстрашных и отважных героев, чей девиз "Никто, кроме нас". Для Псковской земли этот праздник имеет особое и "личное" значение. Именно с Псковом неразрывно связано имя легендарного "десантника №1" – основателя современных Воздушно-десантных войск, Героя Советского Союза Василия Маргелова», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, здесь рождались те самые традиции боевого братства, которые сегодня знает весь мир. Здесь же базируется прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия.

Александ Котов подчеркнул, что воздушно-десантные войска всегда отличали особый дух, сочетающий железную физическую выносливость и невероятную силу воли. В ВДВ приходят служить самые мужественные, отважные и преданные своей Родине люди. Вся история «крылатой пехоты» убедительно доказывает: если страна и народ нуждаются в защите, десантники не подведут.

«Сегодня воины в голубых беретах вновь находятся на переднем крае истории, участвуя в специальной военной операции. Псковские десантники с честью продолжают дело своих дедов и прадедов, освобождая города, удерживая рубежи и защищая будущее наших детей. Ваши мужество и стойкость никогда не будут забыты! Слава Воздушно-десантным войскам! С Днем ВДВ!» – резюмировал парламентарий.
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