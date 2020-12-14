Общество

348 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

348 случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Общее число заболевших - 16 тысяч 950 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что эпидситуация остается сложной. «Уверен переход школьников на дистанционку даст результат. Но и все мы должны быть предельно внимательными и дисциплинированными», - подчеркнул глава региона.

За весь период пандемии в регионе проведено 185 тысяч 237 исследований на COVID-19, в том числе за сутки - 1 тысяча 286.

Всего выздоровели 8 тысяч 292 человека, за сутки - 119. Умерли 84 пациента.