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Общество

348 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

14.12.2020 07:06|ПсковКомментариев: 0

348 случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Общее число заболевших - 16 тысяч 950 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что эпидситуация остается сложной. «Уверен переход школьников на дистанционку даст результат. Но и все мы должны быть предельно внимательными и дисциплинированными», - подчеркнул глава региона.

За весь период пандемии в регионе проведено 185 тысяч 237 исследований на COVID-19, в том числе за сутки - 1 тысяча 286.

Всего выздоровели 8 тысяч 292 человека, за сутки - 119. Умерли 84 пациента.

Теги: #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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