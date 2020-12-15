Общество

Волки пугают по ночам жителей Опочки

Жительница Опочки пожаловалась губернатору Псковской области на волков, которые пугают население города. Свое обращение она опубликована на сайте главы региона.

Фото: pixabay.com

По ее словам, волки приходят в город с наступлением темноты. «Страшно даже в магазин идти, скоро начнут нападать на людей», - написала женщина. Опочанка призвала власти принять соответствующие меры, пишет «МК в Пскове».

О случаях появления волков в населенных пунктах рекомендуется сообщать в областной комитет по природным ресурсам и экологии по номеру 8 (911) 352-56-35.