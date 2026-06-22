Как отличить эффективного сотрудника, рассказал эксперт

Одни годами героически сидят над таблицами до ночи, другие — за полчаса пишут скрипт и уходят домой. Кто из них на самом деле ценнее для дела и почему знаменитая фраза Билла Гейтса про ленивых людей работает не так, как вы думаете, ответил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
Биллу Гейтсу приписывают фразу: «Я всегда буду искать ленивого человека для сложной работы, потому что он найдёт лёгкий способ её сделать». Эта идея прочно вошла в управленческий фольклор.
Но, по словам эксперта, есть другой тип «лени» — конструктивная лень. Это нежелание делать тупую, повторяющуюся, бессмысленную работу. Это стремление избавиться от лишних шагов, упростить процессы, автоматизировать рутину. Именно такая «лень» заставляет человека искать более короткие, эффективные пути.
Как поясняет эксперт, грань лежит в ответе на вопрос: «Что я делаю со своей ленью?»
История знает массу примеров, когда «лень» порождала великие изобретения. Человек ленился ходить пешком — и придумал телегу и колесо. Ленился таскать воду — создал водопровод. Ленился считать в уме — изобрёл калькулятор. Но в каждом случае за этой «ленью» стоял живой интерес к поиску решения, желание облегчить жизнь себе и другим. А чтобы превратить изобретение в серийный продукт, приходилось и приходится ох как попотеть. Всякая удача имеет цену, продолжил эксперт по социально-экономической политике.
Но есть и обратная сторона: если «лень» становится самоцелью, человек начинает игнорировать важные, но сложные задачи, перекладывать ответственность, искать обходные пути в ущерб качеству. Это уже не прогресс, а деградация.
Во-первых, не путать лень с рациональностью. Учитесь слышать, когда сотрудник говорит: «Эту задачу можно сделать быстрее». Возможно, он прав.
Во-вторых, поощрять оптимизацию. Если кто-то нашёл способ сократить процесс с пяти часов до тридцати минут — это надо награждать, а не упрекать в недогрузке. Даже если это не повлияло на общий результат, это создало возможность работнику иметь больше времени на свои дела, а значит, повысило лояльность — на такой работе он скорее усидит, чем там, где надо вкалывать весь день.
В-третьих, различать типы лени. Проводите регулярные встречи, чтобы понять: человек не делает задачу, потому что она кажется ему бессмысленной, или потому что он просто избегает труда и не понимает, как её делать? В первом случае — пересмотрите задачу. Во втором — разбирайтесь с дисциплиной и пониманием работниками своих задач, пишет RuNews24.ru.