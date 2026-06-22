Как отличить эффективного сотрудника, рассказал эксперт

Одни годами героически сидят над таблицами до ночи, другие — за полчаса пишут скрипт и уходят домой. Кто из них на самом деле ценнее для дела и почему знаменитая фраза Билла Гейтса про ленивых людей работает не так, как вы думаете, ответил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Биллу Гейтсу приписывают фразу: «Я всегда буду искать ленивого человека для сложной работы, потому что он найдёт лёгкий способ её сделать». Эта идея прочно вошла в управленческий фольклор.

«И да, и нет. Всё зависит от того, что мы называем «ленью». Если под ленью понимать банальное отлынивание, когда сотрудник делает вид, что работает, перекладывает задачи на других, а сам сидит в соцсетях — это, конечно, не прогресс. Это разгильдяйство, которое вредит и команде, и бизнесу», - отметил Яков Якубович.

Но, по словам эксперта, есть другой тип «лени» — конструктивная лень. Это нежелание делать тупую, повторяющуюся, бессмысленную работу. Это стремление избавиться от лишних шагов, упростить процессы, автоматизировать рутину. Именно такая «лень» заставляет человека искать более короткие, эффективные пути.

«В управленческой практике это вылилось в целый модный управленческий инструмент — бережливое производство с его Мудой и Кайдзен. И это явно не пахнет ленью в традиционном понимании. Напротив, это требует серьёзных усилий, в первую очередь волевых — как от руководства, так и от коллектива. Тем более что не всякая оптимизация приводит к облегчению работы. Иногда она попросту высвобождает персонал, а значит, приводит к сокращениям. Кто ж захочет пилить сук, на котором сидит, и стрелять себе в ногу, используя смекалку для оптимизации бизнес-процессов? Максимум — "обустроит" свой уютный функциональный круг, но никому об этом не скажет», - предположил Яков Якубович.

Как поясняет эксперт, грань лежит в ответе на вопрос: «Что я делаю со своей ленью?»

«Если я использую её, чтобы сократить время на ерунду и сосредоточиться на главном, — это конструктивно. Если я использую её, чтобы вообще ничего не делать — это деструктивно», - разъяснил Яков Якубович.

История знает массу примеров, когда «лень» порождала великие изобретения. Человек ленился ходить пешком — и придумал телегу и колесо. Ленился таскать воду — создал водопровод. Ленился считать в уме — изобрёл калькулятор. Но в каждом случае за этой «ленью» стоял живой интерес к поиску решения, желание облегчить жизнь себе и другим. А чтобы превратить изобретение в серийный продукт, приходилось и приходится ох как попотеть. Всякая удача имеет цену, продолжил эксперт по социально-экономической политике.

«В современном офисном мире это проявляется в том, что «ленивый» сотрудник, который не хочет три часа заполнять Excel-таблицу, напишет скрипт, который сделает это за секунду. А клерк на контроле за обращениями граждан не станет каждый день смотреть журнал с финальными сроками обработки обращений, а пропишет формулы, которые будут его предупреждать о приближении к дедлайну. При этом «старательный» работник, который героически сидит до ночи, так и останется с таблицей и ручным вводом», - заметил Яков Якубович.

Но есть и обратная сторона: если «лень» становится самоцелью, человек начинает игнорировать важные, но сложные задачи, перекладывать ответственность, искать обходные пути в ущерб качеству. Это уже не прогресс, а деградация.

Во-первых, не путать лень с рациональностью. Учитесь слышать, когда сотрудник говорит: «Эту задачу можно сделать быстрее». Возможно, он прав.

Во-вторых, поощрять оптимизацию. Если кто-то нашёл способ сократить процесс с пяти часов до тридцати минут — это надо награждать, а не упрекать в недогрузке. Даже если это не повлияло на общий результат, это создало возможность работнику иметь больше времени на свои дела, а значит, повысило лояльность — на такой работе он скорее усидит, чем там, где надо вкалывать весь день.

В-третьих, различать типы лени. Проводите регулярные встречи, чтобы понять: человек не делает задачу, потому что она кажется ему бессмысленной, или потому что он просто избегает труда и не понимает, как её делать? В первом случае — пересмотрите задачу. Во втором — разбирайтесь с дисциплиной и пониманием работниками своих задач, пишет RuNews24.ru.