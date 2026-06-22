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Клумбу на площади Ленина в Пскове планируют дополнить пионами

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На площади Ленина в Пскове завершили работы по устройству клумбы. Как сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале, сейчас она уже радует глаз яркой и живописной композицией из летних цветов. В следующем году клумбу планируют дополнить пионами. 

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«На клумбе специалисты высадили колеусы, бегонии, крестовники приморские и целозии перистые – вместе они создают по-настоящему нарядный и гармоничный ансамбль. Мы стараемся делать наш город красивее и уютнее, превращать общественные пространства в места, где приятно гулять и отдыхать. В следующем году планируем дополнить клумбу пышными пионами — будет ещё наряднее! Приходите полюбоваться!» - пригласил градоначальник. 

Ранее на площади Ленина в Пскове выкопали засохшие клены, которые росли, в том числе, на месте клумбы.  

Благоустройство площади Ленина провели в 2021 году. Отмечалось, что деревьев и кустов высадили полторы сотни штук. Среди них две новых голубых ели, японская спирея, сирень, клен Гиннала, остролистный клен, шершавый вяз, мелколистная липа, блестящий кизильник.

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Однако в 2022 году здесь обнаружились мертвые деревья, не все зеленые насаждения прижились. 

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