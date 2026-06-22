Женщина в темно-синих шлепанцах пропала в Заплюсье

65-летняя Надежда Назаренко (Котенькова) пропала в поселке Заплюсье Плюсского муниципального округа. С 20 июня 2026 года её местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в футболку, темные спортивные брюки, темно-синие шлепанцы.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.