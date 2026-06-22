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Можно ли сделать МРТ без назначения врача, рассказали в Минздраве

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Можно ли пройти МРТ-исследование без направления врача, рассказали в канале Министерства здравоохранения РФ в Мах.

«Разъясняем сегодняшнюю новость об изменениях в прохождении магнитно-резонансной томографии», - отметили в Минздраве.

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин сообщил, что в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе за счет средств ОМС, помощь оказывается при наличии медицинских показаний по направлению врача. 

В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ, при этом показания и противопоказания к проведению исследования определяется врачом-рентгенологом в соответствии с его трудовыми функциями.

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