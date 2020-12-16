Общество

Заключительную сессию 2020 года областное Собрание проведет в режиме ВКС

Очередная 53-я сессия регионального парламента назначена на 24 декабря, заключительное пленарное заседание 2020 года пройдет в режиме видео-конференц-связи. Такое решение принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Депутатам предстоит рассмотреть проект областного бюджета на 2021 год и плановый период сразу в трех чтениях. Возвращение к повторному утверждению основных параметров связано с включением федеральной дотации. 26 ноября депутаты приняли финансовый документ в первом чтении, где доходы определены в размере 36 млрд 470,8 млн рублей, расходы в сумме 39 млрд 79,3 млн рублей. Прогнозные доходы консолидированного бюджета при этом составили 41 млрд 483,8 млн рублей, расходы – 44 млрд 92,3 млн рублей.

Однако еще накануне, 25 ноября, стало известно, что при рассмотрении федерального бюджета во втором чтении для Псковской области была предусмотрена дотация в размере 6 млрд 261 млн рублей. Эта сумма найдет отражение в новой версии законопроекта.

Главный финансист региона, вице-губернатор Татьяна Баринова сообщила Совету Собрания, что работа над корректировкой бюджета продолжается, часть изменений продиктована решениями согласительной комиссии, заключительное заседание которой ещё только предстоит.

По просьбе депутатов итог совместной работы представителей двух ветвей власти будет представлен в виде таблицы поправок к 18 декабря. После этого согласованные изменения финансисты отразят в проекте бюджета. «Это будет очень объемная работа», - предупредила Татьяна Баринова.

Всего в повестке очередной сессии 18 вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть бюджет фонда обязательного медицинского страхования, ряд законопроектов экономического пакета, принятых на ноябрьской сессии в первом чтении, и другие инициативы, внесенные в Собрание.

Парламентские комитеты соберутся для рассмотрения профильных вопросов 23 декабря, традиционно проект закона о бюджете рассмотрит каждый из них.