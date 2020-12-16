Общество

Вокзал Великих Лук прошел дезинфекционную обработку

Комплексную дезинфекцию провели на вокзале Великих Лук Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу 16 декабря. Площадь обработанных поверхностей составила порядка 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

Для обработки использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Специалисты провели дезинфекцию всех помещений вокзала, предназначенных как для пассажиров, так и для работников.

Отметим, что на полигоне Октябрьской магистрали реализуется план дезинфекционной обработки крупных вокзалов, в рамках которого в течение декабря пройдут соответствующие мероприятия.