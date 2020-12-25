Общество

Погибший в Москве журналист Михаил Бударагин будет похоронен в Псковской области

Российский журналист, редактор и обозреватель Михаил Бударагин будет похоронен во Владимирском Лагере в Псковской области. По данным «МК», здесь в настоящее время живут его родители.

Фото: газета «Культура»

Тело журналиста было найдено во дворе жилого дома в Москве в ночь на 23 декабря, пишет газета «Культура». Перед гибелью журналист сообщил своей гражданской жене, что за ним следят. Накануне смерти он опубликовал в своем Telegram-канале сообщение с призывом не верить новостям о его самоубийстве, сообщает издание.

После гибели Бударагина ряд СМИ опубликовали сведения о его якобы пристрастии к азартным играм, из-за которых он делал ставки на спортивных тотализаторах и накопил большие долги. Однако источник из окружения журналиста рассказал, что подлинной причиной такой ситуации стали проблемы со здоровьем матери Михаила Будагарина, начавшиеся еще три года назад и заставившие его искать средства на лечение.

Михаил Бударагин родился 8 февраля 1984 года в Потсдаме. Окончил филологический факультет Новгородского государственного университета по специальности «учитель литературы». До 2007 года работал главным редактором официального сайта партии «Единая Россия», был членом федерального политического совета «Молодой гвардии Единой России». Занимал должность шеф-редактора интернет-издания «Актуальные комментарии», являлся обозревателем газеты «Культура». Работал над материалами для многих изданий, в том числе для «Известий» и «Вечерней Москвы».