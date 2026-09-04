Операция, которая меняет жизнь: псковичам рассказали, кому показана бариатрия

В Псковской областной клинической больнице врач-хирург Денис Федоров проводит операции по бариатрии — современному и эффективному методу лечения ожирения и связанных с ним заболеваний. Кому показана операция и как сохранить результат, Псковской Ленте Новостей рассказали в больнице.

Кому показана операция

Бариатрическая операция — это не косметическая процедура, а жизненно необходимое вмешательство для людей, у которых диагноз «ожирение» перешел в стадию, угрожающую здоровью.

Основные показания к операции — это индекс массы тела (ИМТ) 35 и выше, особенно если у вас уже есть сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, гипертония, апноэ сна, заболевания суставов. Она также рекомендуется, если диеты и физические нагрузки не дают стойкого результата в течение длительного времени.

Как проходит операция

Операция проводится лапароскопическим методом — через небольшие проколы, что значительно сокращает восстановительный период .

«Ваш хирург Денис Александрович подробно объяснит выбранную методику на предоперационной консультации. В день операции вы встречаетесь с хирургом и анестезиологом, затем операция проходит под общим наркозом, вы засыпаете и просыпаетесь уже с новыми возможностями для своего организма», — отметили в ПОКБ.

Последствия и результаты

Самое главное «последствие» — это значительное снижение веса и улучшение качества жизни. Уже в первые годы после операции уходит до 30-40% лишнего веса.

Важно понимать: бариатрическая операция — это мощный инструмент, но не «волшебная таблетка». Она меняет физиологию, но чтобы результат был стойким, нужно изменить и свои привычки. Как и при любом хирургическом вмешательстве, существуют риски, но современная медицина позволяет их минимизировать.

Как сохранить и поддерживать результат

Золотое правило успеха — дисциплина и работа над собой:

Питание. Первое время после операции диета очень строгая (от жидкой пищи до пюре), затем вводятся новые продукты. Важно навсегда отказаться от фастфуда и высококалорийных продуктов. Физическая активность. Регулярные прогулки и посильные упражнения станут вашей новой нормой. Движение — ключ к удержанию веса. Наблюдение. Самое важное — это регулярные визиты к вашему хирургу, терапевту и диетологу.

Что нужно знать до операции и как подготовиться

Подготовка начинается задолго до дня хирургии. Для начала пациенту предстоит пройти комплексное обследование: анализы крови, гастроскопия, ЭКГ, УЗИ, консультации терапевта, эндокринолога и других узких специалистов. После этого ему следует изменить образ жизни: за 1-2 недели до операции нужно перейти на специальную низкокалорийную диету, чтобы уменьшить печень — это сделает операцию безопаснее. Также нужно полностью отказаться от алкоголя и курения.

Не менее важный этап — психологический настрой. Бариатрия — это новый этап жизни. Важно настроиться на перемены.

«Денис Александрович Федоров — квалифицированный хирург, практикующий в ведущей больнице региона. Доверяя ему свое здоровье, вы получаете не только операцию, но и полноценное сопровождение на всех этапах: от подготовки до долгосрочной поддержки результата», — подчеркнули в больнице.

Телефон контакт-центра: 8 (8112) 29-57-00.