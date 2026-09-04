Минюст России внес «Новую газету»* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло интернет-издание «Новая газета»* в реестр иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Как указано в сообщении Минюста, издание распространяло недостоверную информацию о решениях органов публичной власти Российской Федерации и проводимой ими политике, а также об избирательной системе России. Кроме того, «Новая газета»* выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в распространении сообщений и материалов иностранных агентов и взаимодействовала с ними.

Руководитель пресс-службы издания Надежда Прусенкова заявила, что «Новая газета»* намерена оспаривать статус иностранного агента и продолжит работу.

Также в реестр иностранных агентов внесены журнал «Историческая экспертиза»*, журналист Феликс Сандалов*, биоинформатик Татьяна Татаринова* и культуролог Сергей Лейбград*.



*включены Минюстом в реестр иностранных агентов