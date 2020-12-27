Общество

Александр Котов исключил внешнее управление Псковской областью

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 28 декабря прокомментировал заявления оппозиции о том, что псковский регион может стать банкротом и будет введено внешнее управление.

«Сколько помню работу над проектами законов о бюджете, всегда звучали пессимистичные настроения - катастрофа, область будет банкротом, погрязнем в долгах, у нас ничего не получится. И ничего подобного не происходит. Потому что одно дело - говорить, посыпать голову пеплом, стонать и страдать, другое дело - работать», - сказал он.

Александр Котов подчеркнул, что он видит четкую и конкретную работу губернатора, органов исполнительной власти области, а также оперативную работу областного Собрания.

«Я уверен, что ничего не произойдет. Подчеркиваю, все социальные обязательства выполним, область будет жить и развиваться», - заверил спикер регионального парламента.