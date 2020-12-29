Жители Пскова останутся без новогоднего фейерверка

В Пскове отменили новогодний фейерверк, который ожидался в ночь на 1 января 2021 года, в связи с распространением коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото: Вадим Боченков
«Это окончательное решение. Роспотребнадзор не согласовал. Салют собирает очень много людей, что повышает риск дальнейшего распространения коронавируса», - пояснили в администрации.
Ранее стало известно о том, что в Пскове отменили все новогодние мероприятия. Кроме того, губернатор Михаил Ведерников призвал жителей региона не устраивать массовые гуляния в своих домах.
Каким был новогодний фейерверк в Пскове в прошлом году, смотрите здесь.