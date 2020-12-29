Общество

Михаил Ведерников призвал не устраивать в Новый год массовые гуляния у себя дома

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил псковичам, как не заразиться коронавирусом на новогодних праздниках. В частности, он призвал жителей региона следовать рекомендациям, озвученным ранее главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Правила простые и всем хорошо знакомые. В мероприятиях участвуйте только на открытом воздухе. Старайтесь не поддаваться соблазну устроить массовые гуляния у себя дома или в других закрытых помещениях - риск заразиться слишком велик», - отметил Михаил Ведерников в своем видеообращении. Также губернатор призвал жителей региона соблюдать социальную дистанцию, а в поездках носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что в Псковской области полным ходом идет подготовка к предстоящим праздникам. Так, к Рождеству преобразились псковские храмы.

В завершение губернатор поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством. «Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и благополучия. Берегите себя», - заключил он.