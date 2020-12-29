Общество

65 новых автомобилей поступили в медучреждения Псковской области

65 новых автомобилей, включая 35 машин скорой медицинской помощи, поступили в учреждения здравоохранения Псковской области. Ключи от новых специализированных транспортных средств медикам региона вручил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 30 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это очередной серьезный вклад в обновление автопарка машин скорой помощи в области, - отметил губернатор. - У нас уже практически абсолютное большинство автомобилей не старше трех лет - это, конечно, очень важно для безопасности, комфорта и своевременного оказания помощи пациентам. Значительная часть автомобилей передается Псковской области по двум другим программам - это машины, которые будут возить амбулаторных пациентов, и машины, которые предназначены для оказания паллиативной помощи. Это тоже очень важное решение и очень серьезная поддержка системы здравоохранения».

Губернатор рассказал о том, что участковым врачам-терапевтам не хватает автотранспорта, поэтому администрации Псковской области и областного центра приняли решение передать медикам «ряд автомобилей с водителями».

«Надеюсь, всем будет легче работать, и жалоб по поводу несвоевременного оказания медицинской помощи жителям Псковской области будет все меньше и меньше», - добавил губернатор.

«В канун Нового года это огромный подарок, который позволит работать более эффективно, на более высоком уровне», - сказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В числе новых транспортных средств автомобили Renault, Ford, УАЗ и LADA Largus.

В ходе осмотра новой техники главе региона рассказали о том, что для всех выездных сотрудников скорой медицинской помощи также закупили новые форменные костюмы, футболки и флисовые кофты.