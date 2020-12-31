Общество

Стартовало голосование за лучшее новогоднее оформление фасадов в Пскове

Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей проводят голосование за участников конкурса предпринимателей на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории.

С 1 по 25 декабря мы выбирали самые красивые заявки от предпринимателей по трем номинациям. Конкурсная комиссия отобрала по 9 заявок в каждой из них. Предлагаем читателям выбрать самые лучшие заявки.

можно в группе Псковской Ленты Новостей В Контакте отдельно по каждой из 4 номинаций. Изначально номинаций было три, но Торгово-промышленная палата Псковской области решила отдельно отметить новогодние украшения, которые по тем или иным причинам не были отобраны конкурсной комиссией.

Голосование в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса» здесь

Голосование в номинации «Лучшее праздничное оформление нестационарной торговой точки» здесь

Голосование в номинации «Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли» здесь

Голосование в дополнительной номинации «Организации, которые не относятся к трем номинациям или те, которые не подали заявки, но отмечены Конкурсной комиссией» здесь.