Общество

С 11 января все школы Псковской области начнут работу в очном формате

Оснований продолжать обучение в псковских школах в дистанционном режиме нет. Пост с таким заявлением опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Неделя дистанционного обучения, досрочные каникулы в школах, комплекс ограничительных мер на новогодние праздники привели к значительному снижению динамики распространения коронавируса в Псковской области. На сегодня оснований продолжать обучение в дистанционном режиме нет», - написал он.

Глава региона уточнил, что с 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в привычном очном формате.

Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса (практически у всех начинается сессия).

Вузы – в соответствии с рекомендациями Миннауки и высшего образования работают в смешанном режиме (студентам рекомендуется уточнить детали у преподавателей).

«При этом, все меры санитарной безопасности, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются. Прошу всех относиться к противовирусным требованиям со всей ответственностью – это принципиально важно для сохранения здоровья как учеников, так и преподавателей», - заключил Михаил Ведерников.