Общество

Источники сообщили о высоких шансах Памфиловой сохранить пост главы ЦИК

Элла Памфилова, чьи полномочия в качестве главы Центризбиркома РФ истекают в марте этого года, скорее всего, будет назначена в новый состав комиссии и имеет хорошие шансы сохранить свой пост, сообщили «Интерфаксу» источники, близкие к администрации президента и ЦИК.

«Под руководством Памфиловой Центризбирком провел целый ряд довольно сложных избирательных компаний, в минувшем году организовал голосование по поправкам в Конституцию России, - напомнил источник, близкий к кремлевской администрации. - При Памфиловой федеральные выборы в РФ проходили организованно, протесты конца 2011 года остались в прошлом, а массовые акции летом 2019 года были связаны с выборами в Мосгордуму».

По словам источника, «Памфилова устраивает политические элиты».

Источник, близкий к ЦИК, в свою очередь отметил, что в случае назначения в новый состав Центризбиркома «Памфилова с большой долей вероятности вновь будет избрана председателем комиссии».

Сама Памфилова не комментирует свои карьерные перспективы. «Сейчас что-то загадывать и отвечать на подобные вопросы бессмысленно. Стремительно меняющаяся жизнь продиктует, а время - покажет...» - заявила она в сентябре прошлого года.

3 марта 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Элла Памфилова была назначена членом седьмого состава Центральной избирательной комиссии РФ. На первом заседании ЦИК избрана председателем комиссии (за - 14 голосов из 15).

Полномочия председателя Центризбиркома, как и всего нынешнего состава ЦИК, заканчиваются в марте 2021 года. В состав комиссии входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, и пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.