Общество

Александр Братчиков призвал подрядчиков привести пешеходные зоны Пскова в порядок

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков призвал подрядные организации, занимающиеся содержанием улично-дорожной сети города, активизировать работу по подсыпке пешеходных зон. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее поручение он озвучил на совещании 11 января, в котором приняли участие замглавы администрации Елена Жгут, замначальника УГХ Александр Грацкий и руководители подрядных организаций.

«За новогодние праздники (до 4 января) выпало много осадков, затем ударили морозы, все замерзло. Дороги убираются более менее хорошо, но большое число обращений от жителей поступило по качеству уборки тротуаров и по уборке парковых зон и набережных. Контракты отыграны. Завтра-послезавтра снова будет снег, и хотелось бы, чтоб такой ситуации не было», - подчеркнул глава городской администрации.

Александр Грацкий среди типичных нарушений, допущенных при уборке УДС, отметил не всегда надлежащего качества уборку снежных валов вдоль проезжей части, а также плохую уборку около скамеек рядом с остановками. Также он констатировал «большой провал по уборке частного сектора». «Колоссально не успеваете», - заметил он.

По уборке парков заключен новый контракт, и, по мнению представителей УГХ, именно это «в какой-то степени» послужило причиной недочетов при уборке в период праздников. Подрядчик пообещал впредь не допускать таких ситуаций. Такой же настрой продемонстрировал и представитель подрядной организации, убирающей набережные. Он объяснил ненадлежащую уборку «недопониманием, возникшим с заказчиком» и тем фактом, что «не были учтены все тонкости контракта».

«Хотелось бы, чтобы все понимали ответственность и тот факт, что вы работаете для людей. Будем наказывать вас, как положено по закону. Думаю, это будет справедливо, но мне б не хотелось, чтоб дошло до этого. Готовы оказать вам всю необходимую помощь, но будем требовать от вас качественной и своевременной работы», - подчеркнул Александр Братчиков в завершение совещания.