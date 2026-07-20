Чтобы справиться с болью через веру: как паломнический центр в Печорах помогает ветеранам СВО

Возвращаясь из зоны специальной военной операции, человек зачастую теряет смысл жизни и самое главное — веру. Корреспондент Псковской Ленты Новостей поговорил с директором паломнического центра в Печорах Юлией Зайцевой о том, как сегодня строится мост духовной и психологической реабилитации ветеранов СВО и их близких.

Фото здесь и далее: Лев Савинов / Псковская епархия

— Из каких городов принимают ветеранов СВО в паломническом центре? Какова наполняемость центра, сколько человек готовы принять разом? И заполнен ли он обычно на 100%?

— Мы принимаем ветеранов из разных регионов России. Единовременно центр может принять 38 человек. Как правило, он заполнен практически полностью.

— Как долго длится курс реабилитации? Принимают ли в центр кого-то повторно? Платное ли пребывание?

— Курс программы рассчитан на 15 дней, включая день заезда и отъезда. Центр работает недавно, вопрос повторного пребывания перед нами пока не стоит. Пребывание абсолютно бесплатное.

— В центре принимают только мужчин?

— Мужчин и женщин. Наш центр открыт для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также для родственников погибших и без вести пропавших участников СВО.

— Какие специалисты работают с ветеранами, какие процедуры, занятия для ветеранов предусмотрены?

— Центр в Печорах предназначен для духовной и психологической реабилитации участников СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха. Деятельность центра ведется по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея и под покровительством Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Психологическая реабилитация в центре предполагает проведение психологической диагностики, индивидуальной и групповой работы с психологом. Кроме того, для психологической разгрузки и улучшения эмоционального состояния в центре оборудована сенсорная комната.

— Как реабилитация в центре сопряжена с верой? Может, проходят какие-то службы, встречи со священниками?

— Это неотъемлемая часть программы. Ветераны и их близкие посещают богослужения и беседы со священством, привлекаться к выполнению послушаний в обители, участвуют в паломнических поездках и мероприятиях по благословению Псковской епархии, знакомятся с Евангелие.

— Есть чем заняться вне занятий со священниками и психологами?

— В центре оборудован спортзал, а также кабинет для ручного массажа и зона автоматического массажа, сауна, игровая комната с настольными играми и приставкой Sony PS. В программе также предусмотрены мастер-классы, концерты, экскурсии, конкурсы и спортивные состязания.

— В чем вы видите главную миссию паломнического центра в Печорах в работе с ветеранами, в чем измеряется результат работы?

— Мы видим нашу миссию в комплексной поддержке. Психологи дают гостям инструменты, которые помогают справляться с болью и стрессом. Наш коллектив оказывает моральную поддержку и старается подарить свою любовь и заботу каждому. А священники показывают путь к Богу — то направление, которое способно дать человеку смысл в жизни и опору в самых тяжелых ситуациях.

Беседовала Алена Балан