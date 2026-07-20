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От лошади с телегой до современных реанимобилей: как работает псковская скорая помощь

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Псковская станция скорой медицинской помощи была создана 1 мая 1945 года. За эти годы служба прошла огромный путь: от лошади с телегой и первых машин, до современных реанимобилей и цифровых технологий. Подробнее об учреждении Псковской Ленте Новостей рассказали на станции. 

«Сегодня это единая, мощная структура, которая работает на всю область. В её составе — станция в Пскове, подстанция в Великих Луках и 29 постов в районах. Ежедневно на линию выходят десятки бригад, чтобы помочь тем, кто оказался в беде», - рассказали представители Псковской станции скорой медицинской помощи. 

Ежесуточно диспетчеры принимают от 500 до 550 звонков. Около 400 обращений заканчиваются выездом бригады. Из них 30–35% — экстренные вызовы, где каждая минута на счету.

Служба не стоит на месте. Недавно в Псковской области внедрили систему «перехвата» бригад для медицинской эвакуации, чтобы не оставлять районы без прикрытия. А в Порховском, Пустошкинском и Пушкиногорском районах после капитального ремонта открылись обновлённые посты скорой помощи — теперь фельдшеры и водители работают в комфорте.

«Конечно, главное богатство — это люди. Сейчас в штате около тысячи сотрудников, и коллектив молодеет: только за последние два года к работе приступили три новых врача, а 11 студентов заключили договоры о целевом обучении. Вчерашние выпускники приходят на смену опытным наставникам», - отметили на станции. 

Жителям и гостям Псковской области напоминают номера для вызова скорой помощи: 

  •  103 (с городских и мобильных)
  •  112 (единый номер экстренных служб)
«Пусть у каждого из вас будет повод звонить нам как можно реже. А мы всегда готовы прийти на помощь 24/7!» - заключили на станции. 
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