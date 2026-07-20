От лошади с телегой до современных реанимобилей: как работает псковская скорая помощь

Псковская станция скорой медицинской помощи была создана 1 мая 1945 года. За эти годы служба прошла огромный путь: от лошади с телегой и первых машин, до современных реанимобилей и цифровых технологий. Подробнее об учреждении Псковской Ленте Новостей рассказали на станции.
Ежесуточно диспетчеры принимают от 500 до 550 звонков. Около 400 обращений заканчиваются выездом бригады. Из них 30–35% — экстренные вызовы, где каждая минута на счету.
Служба не стоит на месте. Недавно в Псковской области внедрили систему «перехвата» бригад для медицинской эвакуации, чтобы не оставлять районы без прикрытия. А в Порховском, Пустошкинском и Пушкиногорском районах после капитального ремонта открылись обновлённые посты скорой помощи — теперь фельдшеры и водители работают в комфорте.
Жителям и гостям Псковской области напоминают номера для вызова скорой помощи:
- 103 (с городских и мобильных)
- 112 (единый номер экстренных служб)