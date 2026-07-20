Большинство респондентов ПЛН назвало переход на «дистанционку» имитацией решения проблем с топливом

В ряде регионов власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы из-за проблем с топливом. Но с помощью таких мер «топливный кризис» не исчезнет, считает подавляющее большинство (68,8%) респондентов Псковской Ленты Новостей. В опросе принял участие 221 человек.

Абсолютное большинство респондентов, а именно 68,8%, считает, что переход на «дистанционку» вопрос с нехваткой топлива не решит: «Это лишь имитация решения проблемы».

При этом еще 11,3% проголосовавших полагает, что это здравая мера: «Переход на дистанционный режим работы поможет снять нагрузку с заправок и сохранить топливо для экстренных служб и социальной сферы».

7,2% респондентов отметили, что особого эффекта от нововведения не будет. «Удаленка» не подойдет для врачей, строителей, таксистов и многих других профессий.

Такому же количеству проголосовавших все равно, как будут решать «топливный кризис», у них нет машины.

3,2% респондентов готовы принять эти временные трудности, потому что верят, что власти скоро справятся с дефицитом топлива.

Еще 1,8% считают, что право о переводе на дистанционный режим работы должно оставаться за работодателем.

Наименьшее количество (0,5%) людей проголосовало за введение подобных мер по всей стране.

Таким образом, на основании проведенного опроса можно сделать вывод о том, что перевод сотрудников на дистанционный режим работы абсолютное большинство считает имитацией решения проблемы, вопрос с дефицитом топлива это не закроет. При этом небольшая часть проголосовавших отмечает, что данная инициатива действительно имеет место быть, ведь она снизит нагрузку с заправок и позволит сохранить топливо для экстренных служб.

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