Ежегодный семейный праздник «Макушка лета» состоялся в микрорайоне Овсище

Праздник «Макушка лета» прошел на территории 12-го избирательного округа уже в четвертый раз. В этом году он собрал на территории школы №3 около 300 человек. Организует праздник депутат Псковской городской Думы по 12-му избирательному округу Григорий Стороненков совместно с командой депутата и активистами округа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Елена Демченкова

Каждому участнику при регистрации был выдан паспорт жителя с нарисованным цветиком-семицветиком. При выполнении задания на станции праздника закрашивали один лепесток. Для участия в призовой лотерее в финале праздника нужно было закрасить не меньше пяти лепестков. Всего организаторы подготовили для участников 11 различных станций.

Станции были спортивные, творческие и экологические. Так были представлены ГТО, футбол и баскетбол, дворовые игры и развлечения, стрельба из лука, головоломки, мастер-классы по лепке и рисованию.

Сцену праздника украшал надувной цветок с лепестками разных цветов. Открывали праздник председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и депутат Псковской городской Думы по 12-му избирательному округу Григорий Стороненков. Они напомнили собравшимся, как много было сделано для благоустройства округа благодаря активности жителей округа, и вручили активистам благодарственные письма. Также на открытии и в финале праздника выступали с номерами творческие коллективы и солисты.

В завершение праздника было разыграно пять призов, их получили дети. И для всех состоялась пенная вечеринка.