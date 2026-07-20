Многодетная семья Васильевых: В Пскове очень удобно быть родителями

Собирать подснежники на день рождения супруги и ходить в церковь с детьми по воскресеньям — о традициях своей семьи рассказали врач-травматолог и главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев и врач-терапевт Татьяна Васильева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Семейные ценности».

Семья Васильевых отметила, что в Пскове очень удобно воспитывать детей: «Это делать легко с точки зрения нашей псковской инфраструктуры. Рядом все: школа, садик, секции. Буквально дорогу перейти. До загородного дома несколько километров».

Евгений Васильев рассказал, что его жена самостоятельно водит автомобиль. «С рождением двойни я сразу перестала бояться водить автомобиль, сразу научилась ехать», — добавила Татьяна Васильева.

Супруги также поделились, что кавардак в квартире с большим количеством детей — это нормально, но при этом, чем больше детей, тем легче их воспитывать: «Они в большей степени воспитываются сами. Первое: они учатся конкурировать в здоровых условиях для себя. Второе: сами решают свои бытовые проблемы. Самое сложное для родителей - это забыть кому-то что-то купить, когда другим досталось. Тогда может начаться серьезный конфликт. Надо сохранять баланс. Равная приближенность и равная удаленность. Одинаковая любовь для всех».

Также Евгений и Татьяна Васильевы рассказали, что их брак — венчанный, то есть правильный. «Юридически гражданский правильный. Он гражданский, но в той же самой степени православие говорит о том, что этот брак, зарегистрированный — это уже не блуд. Но венчанный брак - это уже единственный настоящий брак. Именно расписанный брак и венчанный брак — это настоящий брак», — объяснили гости студии.

Самая главная традиция в семье врачей, сложившаяся за 16 лет совместной жизни, — дарить супруге на день рождения букет подснежников. «Даже если я кривой, косой, хромой, но я должен обязательно достать подснежники, где угодно. И даже если они не растут, я должен добыть подснежники 5 мая», — смеется Евгений Васильев.

В Новый год глава семейства приносит елку, «как в старые добрые времена», коробку игрушек, и все дети ее наряжают. «Сначала мы им даем волю, они достают эти коробки, открывают, все сами наряжают. Как могут, как хотят, а мы потом уже исправляем и добавляем, если что-то надо», — рассказала Татьяна Васильева.

На Пасху семья врачей вместе с детьми всегда красит яйца, печет куличи, «перемажут всю кухню до ночи».

«Да, ты детям позволяешь, они у нас перепортят все, но при этом они учатся созидать. Дети у нас очень экономные. То есть, они знают, "так, это дороговато, это мы не будем, мы никогда лишнего не попросим"»,— добавила Татьяна Васильева.

По воскресеньям Евгений Васильев вместе с кем-то из детей ходит в церковь, он это объясняет тем, что часть ребят еще маленькие, поэтому за ними сложно уследить: «Мы редко бываем всей семьей, только на большой праздник, потому что сложно и детей держать, и всех поймать, и вообще найти потом. Я беру кого-то одного. Это и мне позволяет провести время с ребенком индивидуально, обсудить с ним все, что касается его. И обязательно после этого какой-то поход в кафе и так далее. Для ребенка это целое событие в жизни: папа с ним все это время. Я узнаю все о них, все в течение этого короткого промежутка времени. А мама для них - это тот человек, который всегда рядом, утешение. То есть мама - это тот, кому можно пожаловаться на жизнь».