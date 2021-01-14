Общество

В Пскове избрали нового главу профсоюза госучреждений и общественного обслуживания

XXVIII отчетно-выборная конференция Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ состоялась сегодня, 14 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, был заслушан доклад председателя профорганизации Натальи Васильевой о результатах работы за прошедший пятилетний период, которые делегаты признали удовлетворительными.

Также в ходе отчетно-выборной конференции был избран новый председатель на очередной пятилетний срок. Им стала Татьяна Победова. А также выбран состав комитета, президиума и ревизионной комиссии областной организации профсоюза.

Нового председателя Псковской областной организации Татьяну Победову с избранием поздравили заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Поздравляю нашу коллегу Татьяну Победову с единогласным избранием на должность председателя областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания. Это ответственная должность, и Татьяна Георгиевна принимает обязанности председателя организации в сложное время. Но при этом в организации очень хороший профсоюзный актив, который ее поддержит в работе, да и коллеги вместе с аппаратом Псковского облсовпрофа окажут необходимую поддержку», – отметил Игорь Иванов.