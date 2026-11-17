Житель Пскова погасил задолженность по алиментам в размере 700 тысяч рублей после того, как приставы «поймали» его в кафе рядом с домом. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина долгое время не выплачивал алименты на содержание дочери и скрывался от приставов. Его объявили в исполнительный розыск. Установить местонахождение должника помогли местные жители, которые сообщили, что он проживает по месту регистрации. Приставы изучили его социальные сети и выяснили, что мужчина регулярно посещает кафе неподалёку от дома. Во время очередного визита в заведение должника обнаружили и принудительно доставили в отделение судебных приставов.

За неуплату алиментов мужчину привлекли к административной ответственности. Мировой судья назначил ему 20 часов обязательных работ. А после предупреждения о возможной уголовной ответственности пскович полностью погасил долг перед дочерью - 700 тысяч рублей.

Несмотря на выплату задолженности, назначенное наказание остаётся в силе. Мужчине предстоит отработать 20 часов на одном из муниципальных объектов.

