Попробовать свои силы в разных специальностях и заявить о себе работодателям молодые люди могут на чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы». В 2027 году число конкурсных направлений в Псковской области планируют увеличить с 36 до 45. Об этом рассказал преподаватель Псковского агротехнического колледжа Вячеслав Елтунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, чемпионат постепенно меняет свою задачу. Если раньше соревнования прежде всего помогали определить лучших студентов и учебные заведения, то теперь вектор сменился.

«На сегодняшний день это возможность ребёнку из любого региона России попасть в крупную организацию, в крупную корпорацию, где обычно проходит жёсткий отбор и много желающих», - отметил Вячеслав Елтунов.

При выборе конкурсных направлений организаторы всё больше учитывают кадровые потребности Псковской области. Одной из новых компетенций в 2027 году должно стать вожатское дело. Подготовка специалистов этого направления поможет обеспечить детские лагеря квалифицированными сотрудниками. Среди других востребованных направлений - электромонтаж, медицина, предпринимательство и эксплуатация сельскохозяйственной техники.

«Мы тщательно анализируем кадровую потребность региона и стараемся подбирать компетенции, которые очень нужны местным работодателям», - подчеркнул преподаватель.

В чемпионате могут участвовать студенты колледжей и школьники начиная с 14 лет. Для них предусмотрен отдельный юниорский зачёт. По словам Вячеслава Елтунова, участие в соревнованиях иногда становится первым шагом к будущей профессии. В качестве примера он привёл школьника, который сначала освоил рабочую специальность по программе «Первая профессия», затем победил на региональном и всероссийском этапах чемпионата, а после вернулся в тот же колледж для продолжения обучения.

Успешные участники также получают предложения о трудоустройстве от предприятий, которые следят за соревнованиями и ищут перспективных сотрудников.

«Многие из этих ребят получают предложения о трудоустройстве уже от организаций, которые их увидели, они заинтересованы», - рассказал Вячеслав Елтунов.

В прошлом году чемпионатным движением в Псковской области было охвачено около 1,5 тысячи молодых людей. В 2027 году организаторы рассчитывают расширить число участников и конкурсных направлений. Региональный этап чемпионата планируется провести в январе-феврале 2027 года по 45 компетенциям.