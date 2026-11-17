С наступлением холодов у людей с хронической сердечной недостаточностью повышается риск ухудшения состояния. Почему осенью и зимой сердце испытывает дополнительную нагрузку и какие симптомы нельзя игнорировать, сообщили специалисты Псковской областной клинической больницы.

По словам врачей, низкие температуры вызывают сужение сосудов, из-за чего сердцу приходится работать интенсивнее. Это может привести к повышению артериального давления. Дополнительную опасность представляют грипп и ОРВИ, которые увеличивают нагрузку на сердечную мышцу. На самочувствие также могут влиять резкие перепады атмосферного давления.

Кардиологи назвали признаки, при которых необходимо обратиться к врачу: усиленная одышка, резкий набор веса, учащённое сердцебиение или перебои в работе сердца, нарастающая слабость и головокружение, отёки - всё это может быть тревожным сигналом.

Чтобы снизить риск осложнений, специалисты рекомендуют регулярно измерять давление и контролировать вес. Также важно избегать переохлаждения, соблюдать рекомендации по питанию и не менять самостоятельно дозировки назначенных препаратов.

Отдельное внимание врачи советуют уделить профилактике инфекций. Вакцинацию против гриппа пациентам с сердечной недостаточностью следует согласовать с лечащим врачом.

В больнице подчеркнули, что при ухудшении самочувствия нельзя заниматься самолечением или ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно.

Напомним, в Псковской областной клинической больнице работает специализированное кардиологическое отделение, где пациенты с хронической сердечной недостаточностью могут пройти обследование и лечение.