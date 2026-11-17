75% экономически активных жителей Пскова поддержали предложение компенсировать время, затраченное на дорогу до работы продолжительностью более полутора часов в одну сторону, или включать его в рабочее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведённого с 22 по 29 октября 2026 года.

Согласно исследованию, 40% респондентов считают, что работодатель должен компенсировать время в пути, ещё 35% предлагают засчитывать его как рабочее. Против инициативы выступили 13% опрошенных.

Наибольшую поддержку предложение получило среди молодёжи до 35 лет - 81%. Среди псковичей от 35 до 45 лет инициативу одобряют 74%, а среди жителей старше 45 лет - 71%.

При этом среди тех, кто тратит на дорогу более полутора часов в одну сторону, доля сторонников достигает 80%.

Даже сторонники инициативы опасаются, что в случае ее принятия работодатели начнут отсеивать кандидатов по месту жительства: «И в итоге будут брать на работу живущих в пешей доступности». Противники идеи напоминают, что работу человек выбирает сам («Сотрудник сам выбирает, откликаться ли ему на такие вакансии или нет. Это полностью его ответственность»), сомневаются в том, как вести учет («Как вести учёт этого времени и как его контролировать за частью персонала?»), и предлагают другие решения, например, «разрешить удалённую работу или гибридный график».