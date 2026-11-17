ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) сообщает о том, что компания развернула 5G практически в каждом регионе Северо-Западного федерального округа и охватила связью нового поколения 16 городов в десяти регионах СЗФО.

В сентябре МТС открыла доступ к первой в России масштабной гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц (n79) в пяти крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Также оператор запустил новый стандарт на действующих частотах LTE (2100 МГц, n1) на принципе технологической нейтральности – в СЗФО такие сети развернуты в Санкт-Петербурге, Мурманске, Вологодской и Псковской областях, а также в республиках Коми и Карелии. В октябре компания увеличила покрытие 5G в СЗФО более чем в полтора раза, подключив к сети Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую и Архангельскую области.

Где работает сеть 5G МТС на Северо-Западе:

Санкт-Петербург (диапазоны n1 и n79);

Ленинградская область: Всеволожск (n1);

Калининградская область: Калининград, Гурьевск, Советск, Пионерский, Светлый (n1);

Новгородская область: Великий Новгород (n1);

Псковская область: Псков, Великие Луки (n1);

Вологодская область: Вологда (n1);

Архангельская область: Архангельск (n1);

Мурманская область: Мурманск (n1);

Республика Коми: Сыктывкар, Ухта (n1);

Республика Карелия: Петрозаводск (n1).

Среди городов по числу смартфонов с поддержкой 5G лидируют Вологда и Мурманск с долей 40%, в других городах показатель составляет 20%-38%.

Технологическое лидерство МТС подтверждают независимые замеры. В октябре информационно-аналитическое агентство TelecomDaily изучило максимальные скорости мобильного интернета среди операторов «большой четверки» в пяти городах-миллионниках с доступным 5G. В Санкт-Петербурге МТС заняла первое место со скоростью загрузки 1,18 Гбит/с, уступив в общем рейтинге только Уфе (1,5 Гбит/с) и опередив Москву (1,16 Гбит/с). Также аналитики агентства подтвердили, что МТС обеспечила самое широкое покрытие 5G в стране.

Сеть 5G позволяет значительно увеличить скорость передачи данных для абонентов, но наиболее ощутимый эффект от строительства сетей 5G ожидается для крупного бизнеса, в первую очередь в добывающей промышленности, логистике, на транспорте, машиностроении, в решениях умных городов и зданий. Здесь все преимущества технологии 5G – быстродействие, большая емкость, сверхнадежность – могут быть реализованы на автономной архитектуре в закрытых и защищенных частных (private) 5G сетях.