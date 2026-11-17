Ситуация с очередями на российско-эстонской границе на сегодняшний день остается стабильно напряженной. При этом органы Северо-Западного таможенного управления не фиксируют значительного роста очередей за последние две недели, однако наблюдается снижение пропускной способности сопредельных эстонских пунктов пропуска, сообщили ФТС России.



Фото: ФТС России / Max

На формирование уже существующих скоплений влияют ограничения, введенные эстонскими пограничными органами: усиленный таможенный досмотр и сокращение графика работы пунктов пропуска. В настоящее время все эстонские автомобильные пункты пропуска работают с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, через пункт пропуска Ивангород с 31 августа по 6 сентября прошли более 12 тысяч человек в обоих направлениях, а с 26 октября по 1 ноября - около пяти тысяч. В пунктах пропуска Шумилкино и Куничина Гора сохраняется неравномерный приём грузового транспорта эстонской стороной.

В целом через пункты пропуска, расположенные на российско-эстонском участке государственной границы, в 2025 году, по имеющейся в распоряжении таможенных органов информации, проследовало более 1 млн физических лиц. С начала 2026 года этот же участок границы пересекло порядка 600 тысяч человек.

В связи с заявлением эстонских властей о возможности закрытия многосторонних автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года просим учитывать данную информацию при планировании маршрута в ближайшие две недели.