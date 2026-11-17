Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Кадры решают все». Это цикл программ, в которых мы рассказываем, как в Псковской области обстоят дела с трудовой занятостью: каких специалистов не хватает и что делают региональное правительство и кадровые центры для того, чтобы все, кто ищет работу, ее получили и своим трудом обеспечивали себе доход и приносили пользу экономике и социальной сфере региона. Огромный пласт этой работы проводят учреждения среднего профессионального образования. И сегодня в нашей студии как раз представители СПО: директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин и заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Вячеслав Елтунов. Вместе с ними ведущая Любовь Кузнецова будет искать ответ на вопрос, как вернуть престиж среднему профессиональному образованию и рабочим профессиям.

Почему в нашей стране и, в частности, в псковском регионе, сложился дефицит рабочих рук? Есть ли на государственном уровне осознание того, что нужно очень серьезно наращивать объемы подготовки специалистов рабочих специальностей и делаются ли к этому системные шаги? Каких специалистов обучает агротехнический колледж? Насколько ребята, которые там учатся, замотивированы на получение рабочей специальности? Какой процент выпускников работает по полученной профессии?