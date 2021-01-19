Волонтеры подарили микроволновку сотрудникам скорой помощи Печорского района

Сотрудники отделения скорой медицинской помощи Печорской районной больницы получили 19 января подарок от депутатов фракции «Единая Россия» Собрания Печорского района. По инициативе руководителя депутатской фракции Владимира Глотко парламентарии собрали средства и приобрели микроволновую печь, чтобы поддержать медиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Во время вручения подарка Владимир Глотко поздравил медиков с праздником Крещения, поблагодарил медиков за их нелегкий труд, который требует много сил, терпения и выдержки, за ежедневный вклад в борьбу с пандемией. Старший фельдшер отделения скорой помощи Валентина Федорова от имени всех сотрудников выразила огромную благодарность за внимание и поддержку.
Активисты Псковского регионального волонтерского центра партии ежедневно помогают медикам в период пандемии. Волонтеры обеспечивают горячим питанием медицинских работников «красных зон» практически во всех муниципальных образованиях Псковской области. Ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения городских и районных больниц и на посты скорой помощи.
Кроме того, добровольцы партийного волонтерского центра помогают поликлиникам, где медицинский персонал сейчас испытывает колоссальные нагрузки: доставляют врачей на вызовы к пациентам, работают в колл-центре, помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники.