Еще 145 человек заболели коронавирусом в Псковской области

145 новых случаев коронавируса отмечено в Псковской области за минувшие сутки, 24 января. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент проведено 241928 исследований (531 за сутки). Подтвержденно 28710 случаев заражения коронавирусом (+145 ), выздоровело – 16349 (36), скончались 122 человека ( +1).
Статистика по районам:
- Псков – 10441
- Великие Луки – 5298
- Бежаницкий район - 251
- Великолукский район – 689
- Гдовский район – 335
- Дедовичский район – 490
- Дновский район - 275
- Красногородский район – 168
- Куньинский район – 246
- Локнянский район - 192
- Невельский район – 1182
- Новоржевский район – 287
- Новосокольнический район – 699
- Опочецкий район – 765
- Островский район – 1363
- Палкинский район – 320
- Печорский район – 560
- Плюсский район – 385
- Порховский район – 911
- Псковский район – 2435
- Пустошкинский район – 229
- Пушкиногорский район - 221
- Пыталовский район – 202
- Себежский район – 355
- Стругокрасненский район – 261
- Усвятский район – 121
- Иногородние (с 30.12.2020) — 29.