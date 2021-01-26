Общество

Центр управления регионом будет отчитываться о несвоевременно решающих вопросы комитетах

Центр управления регионом, который открылся в Пскове в конце 2020 года, посетил сегодня, 26 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он ознакомился с системами и алгоритмами работы ЦУРа, а также пообщался с сотрудниками. На встрече обсуждались, в частности, дальнейшие планы по развитию центра, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Руководитель ЦУРа Анастасия Григорьева сообщила, что за время работы Центра управления регионом отработано около 4,7 тысяч обращений граждан. «Сотрудники ежедневно трудятся с целью повышения качества обработки информации посредством системы инцидент-менеджмент и в ручном режиме», - добавила она.

Глава региона обратил внимание на необходимость системного подхода к решению наиболее острых и актуальных вопросов, которые поступают от жителей региона, но не получают своевременного решения со стороны профильных организаций и ведомств. В связи с этим Михаил Ведерников поручил включить в ежемесячный отчет ЦУРа отдельным пунктом такую информационную сводку.

Напомним, Центр управления регионом - структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина. Его главной задачей является систематизация работы органов исполнительной власти и муниципального самоуправления по мониторингу и обработке обращений от жителей районов.

ЦУР стал единым координационным центром, который объединил все имеющиеся в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан во всех сферах жизни: здравоохранения, образования, социальная защита, дорожная сеть, транспорт, энергетика, ТКО и ЖКХ.