Продолжается суд над Львом Шлосбергом* по обвинению в дискредитации армии

Псковский городской суд продолжает рассмотрение по существу уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

Политик обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.

Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. До этого находился под домашним арестом, в СИЗО политика отправили 5 декабря 2025 года.

Ранее ему было назначено наказание в виде обязательных работ за нарушение требований, накладываемых статусом иноагента. Обжаловать приговор не удалось.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.