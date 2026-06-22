В стругокрасненской деревне Демяховщина перезахоронили останки 18 советских воинов

Останки 18 советских воинов с почестями перезахоронили в деревне Демяховщина Стругокрасненского округа, сообщил глава муниципалитета Александр Волков в своем канале в Мах.
Фото здесь далее: Александр Волков / Мах
Сегодня, в День памяти и скорби, на территории воинского захоронения в деревне Демяховщина прошла памятная церемония.
Именно здесь велись ожесточённые бои за освобождение района.
В завершение церемонии возложили цветы к братской могиле и почтили память павших минутой молчания.
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