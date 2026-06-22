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В стругокрасненской деревне Демяховщина перезахоронили останки 18 советских воинов

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Останки 18 советских воинов с почестями перезахоронили в деревне Демяховщина Стругокрасненского округа, сообщил глава муниципалитета Александр Волков в своем канале в Мах. 

Фото здесь далее: Александр Волков / Мах

Сегодня, в День памяти и скорби, на территории воинского захоронения в деревне Демяховщина прошла памятная церемония. 

«Благодаря самоотверженной работе поискового отряда "Поиск" были обнаружены и преданы земле останки восемнадцати советских воинов, героически сражавшихся за наше будущее. К сожалению, установить личности павших героев не удалось — при них не сохранилось ни смертных медальонов, ни личных документов», - отметил Александр Волков.
 

Именно здесь велись ожесточённые бои за освобождение района.

«И пусть уже нет живых свидетелей тех событий, мы чтим память всех погибших. Наш долг — сохранять это воинское захоронение и передавать эти бесценные знания молодому поколению», - сказал глава округа. 

В завершение церемонии возложили цветы к братской могиле и почтили память павших минутой молчания.

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Пресс-портреты

Волков Александр Анатольевич

Волков Александр Анатольевич

Глава Струго-Красненского муниципального округа

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