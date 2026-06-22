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Суд в Пскове признал законным штраф для иноагента Савицкой* за посты без пометки

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Псковский областной суд проверил законность привлечения иноагента к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Постановлением Псковского городского суда от 19 мая Людмилу Савицкую* признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (распространение материалов без указания на статус иностранного агента), ей назначили административное наказание в виде штрафа.

В Псковский областной суд поступила жалоба защитника Людмилы Савицкой* на указанное постановление, в которой он просил отменить постановление.

Решением судьи Псковского областного суда от 22 июня постановление Псковского городского суда оставили без изменения, жалобу защитника - без удовлетворения.

⃰ в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов.

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