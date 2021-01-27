Общество

Андрей Козлов: Зеленый пояс вокруг города должен быть

Инициативу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг областного центра прокомментировал депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Инициатива очень интересная, очень важная, - сказал Андрей Козлов. - Она очень актуальная. Псковская область - достаточно экологический регион, с хорошей историей, географией. Эту экологию надо закреплять, увеличивать и пропагандировать». Он также отметил, что уже есть положительные заключения компетентных органов по вопросу создания зеленого пояса.

Андрей Козлов уточнил, что на территории зеленых поясов запрещено использование токсичных и химических препаратов, ведение охотничьего хозяйства, сельского хозяйства (за исключением пчеловодства), строительство и эксплуатация объектов капитального строительства. При этом очень важно не ущемить права людей, проживающих на территории лесопарковых зон, подчеркнул депутат.

Такие пояса нужны, даже если численность населения составляет меньше 100 тысяч человек, уверен он. «Вокруг крупных городов такие пояса должны быть», - добавил Андрей Козлов.

Планируемая площадь зеленой зоны - 593 га. Он будет расположен в водоохранной зоне рек Псковы и Щирицы, напомнил парламентарий.