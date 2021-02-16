Общество

Каждый второй мужчина считает 23 февраля профессиональным праздником военных

Россияне стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником. Как показал опрос сервиса SuperJob, каждый второй россиянин считает 23 февраля профессиональным праздником военных. Мужским днем 23 февраля назвали 36% опрошенных. Для каждого десятого этот день является просто дополнительным выходным в календаре.

Мужчины называли 23 февраля профессиональным праздником чуть чаще женщин: 51% против 48%. Чаще всего же с Днем защитника Отечества ассоциируют дату россияне до 34 лет (54%). Женщины же чаще называли 23 февраля праздником для всех мужчин (41% против 32% среди мужчин).

По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года, 23 февраля считают профессиональным праздником военных все больше россиян: 41% 13 лет назад и 50% сейчас.