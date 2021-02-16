Экономика

Мишустин посоветовал псковским властям работать по китайскому лозунгу

«Инвестор – наш император» - таким лозунгом посоветовал псковским властям и управляющей компании ОЭЗ «Моглино» руководствоваться в работе с бизнесом премьер-министр России Михаил Мишустин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом глава правительства сказал в ходе рабочего заседания 18 февраля в особой экономической зоне под Псковом.

По его словам, такой лозунг он увидел на одной из успешных китайских ОЭЗ. «Советую вам придерживаться такого же лозунга», - добавил Михаил Мишустин.

В ходе совещания резиденты ОЭЗ «Моглино» обратились к премьер-министру с просьбой о расширении мер поддержки для резидентов особой экономической зоны.

Так, гендиректор компании ООО «Веллеранд Аутоматив Рус» Максим Зайцев отметил, что его предприятие рассчитывает на поддержку государства в плане экспорта. Он заявил, что инвестпроект в «Моглино» по производству и продаже медицинских и промышленных газов будет крупнейшим подобным предприятием в России.

Максим Зайцев также добавил, что проект нового высокопроизводительного завода реализуется при активной поддержке ФРП и администрации Псковской области.

До 40% от объема продукции буду экспортироваться в страны ближнего зарубежья, Прибалтику и Белоруссию. Инвестиции составят порядка 2,5 млрд рублей. Планируется увеличить инвестиции до 3 млрд рублей.

Руководитель «Веллеранд Аутоматив Рус» также поинтересовался, существуют ли инструменты поддержки по компенсации части затрат на технологическое присоединение.

Михаил Мишустин в ответ отметил, что в правительстве знают об этой проблеме. «Прорабатываем вопрос о компенсации таких затрат через единую региональную субсидию. Во втором квартале года такая субсидия будет распределяться. Надо принять участие в отборе», - обратился глава кабмина к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и попросил уделить этому вопросу особое внимание.