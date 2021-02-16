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Общество

Михаил Мишустин пожелал Псковскому краю удачи, успеха и развития

18.02.2021 17:00|ПсковКомментариев: 0

Состоялась рабочая встреча председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на которой рассмотрены наиболее актуальные для развития региона вопросы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Мишустин начал встречу с оценки социальных и промышленных объектов, которые он успел осмотреть в регионе. «Мне очень понравился объект социального назначения (социальный городок в Борисовичах — ред.), который демонстрирует такой очень важный, сбалансированный подход для людей пожилых. Мне кажется, что те решения, которые мы с вами выработали, должны реализовываться, и я очень вас прошу взять под личный контроль строительство, чтобы мы уже в следующем году, не в декабре 2022 года, а пораньше, могли все ввести в строй», — сказал Михаил Мишустин.

Положительно Михаил Мишустин оценил и площадку ОЭЗ «Моглино». «Идея замечательная, и кластер промышленный, который реализуется, мне кажется, тоже создаст очень большое количество новых рабочих мест, привлечет, в том числе и молодежь Псковской области», - заметил премьер-министр. В продолжение разговора Михаил Мишустин поинтересовался, как в регионе реализуются социальные и экономические проекты.

В первую очередь Михаил Ведерников выразил слова благодарности за внимание, которое премьер-министр и правительство РФ в целом оказывают региону, что с учетом сложной социально-экономической ситуации особенно важно и необходимо. «Главная мера поддержки - это нацпроекты. В 2020 году региону было выделено 5,6 млрд рублей. В этом году планируется 3,9 млрд рублей. Отдельные слова благодарности - правительству за беспрецедентную помощь и поддержку, которая была оказана в рамках борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день у нас достаточно хорошие показатели», - заметил губернатор.

Отдельно глава региона поблагодарил за решения, направленные на модернизацию системы здравоохранения. Из 30 многофункциональных медицинских центров, построенных в стране по поручению президента РФ силами Минобороны, три возведены в Псковской области. Правительство РФ, заметил глава региона, оперативно обеспечило финансирование строительства этих объектов.

«Для нас это чудо. Медицина в регионе оставляет желать лучшего. А мы получили полноценную инфекционную службу, которая сейчас полностью закрыла потребности как взрослого, так и детского населения», — заметил губернатор.

Михаил Мишустин напомнил, что регион получит дополнительное финансирование и на модернизацию первичного звена здравоохранения. Губернатор уточнил, что регион будет получать по 500 млн рублей ежегодно, что позволит в том числе проводить ремонты районных поликлиник и больниц, приобретать хорошую и современную медицинскую технику.

Михаил Ведерников также озвучил ключевые для региона направления федеральной поддержки. Благодаря поддержке куратора, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в прошлом году удалось серьезно обновить автобусный парк крупнейшего автотранспортного предприятия. Закуплено 249 автобусов. На эти цели было направлено 1,25 млрд рублей.

Крайне важным инструментом поддержки, заметил губернатор, является постановление правительства о поддержке участников промышленных кластеров. За 5 лет предприятия региона получили 950 млн рублей. Михаил Ведерников выступил с предложением сохранить эту меру поддержки. Михаил Мишустин заверил, что работа с регионами в этом направлении будет продолжена.

Еще одним значимым механизмом является программа Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Это очень важный инструмент. Уже на сегодняшний день в инфраструктуру Псковской области инвестировано 653 млн рублей. Для нас это крайне важная программа», - заметил Михаил Ведерников. Глава региона обратился с просьбой рассмотреть возможность для десяти регионов, реализующих Индивидуальные программы социально-экономического развития, пересмотреть процент софинансирования.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития. В прошлом году область получила 1 млрд рублей, из которых 900 млн было направлено на создание объектов инженерной инфраструктуры «Моглино-2», а 100 млн — на компенсацию расходов на закупку крупно-рогатого скота для новой фермы.

Михаил Мишустин поинтересовался, куда планируется направить средства Индивидуальной программы в этом году. Михаил Ведерников уточнил, что значительная часть средств будет вложена в развитие площадки «Моглино-2». По 100 млн рублей планируется направить на поддержку МСП, поддержку сельхозпроектов, а также на проектирование и строительство инфраструктуры для жилищного строительства.

Завершая встречу, Михаил Мишустин пожелал Псковскому краю удачи, успеха и развития.

Теги: #правительство #Псковская область #мишустин
Источник: Псковская Лента Новостей
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