Общество

Мишустин передал Силуанову программу по повышению финграмотности от псковских пенсионеров. ВИДЕО

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе посещения социального городка в деревне Борисовичи получил программу по повышению финансовой грамотности населения, которую разработали пенсионеры Псковской области. Документ премьер-министру передала зампредседателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Михаил Мишустин вручил программу министру финансов Антону Силуанова и отметил, что этот опыт необходимо распространить на всю Россию.