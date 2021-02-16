Экономика

Глава правительства знакомится с работой предприятий ОЭЗ «Моглино». ВИДЕО

Председатель правительства России Михаил Мишустин знакомится с работой предприятий ОЭЗ «Моглино», сообщает официальный Telegram-канал региона. Затем премьер-министр встретится с резидентами особой экономической зоны.

Видео: официальный Telegram-канал Псковской области

Особая экономическая зона является одной из точек роста Псковской области, здесь заключены соглашения с 17 резидентами.

Как рассказал премьер-министру директор ООО «Нор-Маали» Тукиайнен Веса Антеро, краска, которую производят на предприятии, служит порядка 25 лет. «25 лет – это серьезно», - заметил Михаил Мишустин. «Гараж покрасить надо кому-нибудь?» - пошутил он.

Ранее Михаил Мишустин посетил строительную площадку социального городка под Псковом.