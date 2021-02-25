Общество

Депутаты призвали разобраться с утилизацией медицинских масок в Псковской области

На проблему утилизации медицинских масок обратили внимание депутаты Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 25 февраля, на парламентском часе, посвященном обращению с ТКО в Псковской области, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков поинтересовался, утилизируются ли СИЗы каким-то особым образом.

«Я выяснил, что медицинские маски очень долго разлагаются. При этом видно, в каком количестве эти изделия выбрасываются. Возникает вопрос, а как они утилизируются», - спросил он.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ответ заметил, что это «довольно специфичный вопрос». «Если их выкидывать отдельно, их можно отдельно и утилизировать. Но мы понимаем, что большая часть населения выкидывает их в общей массе отходов», - добавил он.

«Чего же тут специфичного, - парировал депутат-единоросс Алексей Севастьянов. Больницы отдельно выкидывают маски, рестораны отдельно выкидывают. Рестораны даже заставляют собирать их отдельно, пугают штрафами, а куда их сдавать, получается, даже не определили».

Парламентарий предложил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.