Более 300 производителей приняли участие в великолукской ярмарке

В Великих Луках состоялась традиционная весенняя ярмарка «Весна — 2026», объединившая более 300 производителей, ремесленников и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Посетители смогли приобрести разнообразную продукцию: саженцы, картофель, сезонные овощи и садовый инструмент. Отдельное место на ярмарке заняли поделки ручной работы от местных мастериц. Также гостям предложили широкий выбор продовольственных товаров — молоко, сыры, колбасы, мёд и многое другое.

С приветственными словами к участникам и гостям обратились официальные лица. Заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелёв обратился к собравшимся с напутственными словами. Первый заместитель главы города Светлана Степанова выступила от имени главы Великих Лук Николая Козловского и подчеркнула, что ярмарки пользуются большой популярностью у жителей и способствуют развитию городской экономики. Также участников поприветствовал заместитель главы администрации Сергей Бураченок.

 

В рамках мероприятия прошла церемония награждения лучших участников ярмарки: им вручили дипломы лауреатов и памятные подарки.

Праздник завершился концертом с участием творческих коллективов Великих Лук и Великолукского района — выступления подарили гостям отличное настроение и оставили яркие впечатления от события.

